В Воронеже почти на месяц перекроют дорогу в Ленинском районе
В мэрии сообщили об очередном перекрытии движения. На этот раз не повезет тем водителям, которые ездят через улицу Красных Партизан в Ленинском районе. Участок от Красноармейской до переулка Муравьева будет перекрыт с 8.00 30 октября до 20.00 28 ноября.
- Движение будет закрыто из-за земляных работ, которые проводят сотрудники АО «ДСК», - сообщили в управлении информации городской администрации.
Напомним, гораздо большие трудности возникнут с 30 октября из-за перекрытия моста на улице 9 Января. Будет нельзя проехать не только по переправе, но и под ней. Причем сроки окончания ремонта пока неясны. Как объехать мост, а также об изменениях маршрутов общественного транспорта вы можете узнать здесь
ИСТОЧНИК KP.RU