2019-10-29T16:00:18+03:00
Общество

В Воронеже почти на месяц перекроют дорогу в Ленинском районе

Нельзя будет проехать по участку улицы Красных Партизан
Юрий КОЗЛОВ
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Если от перекрытия на улицы Красных Партизан пострадают немногие, то ремонт моста на 9 Января - головная боль для всего Воронежа.Если от перекрытия на улицы Красных Партизан пострадают немногие, то ремонт моста на 9 Января - головная боль для всего Воронежа.Фото: из архива «КП»
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В мэрии сообщили об очередном перекрытии движения. На этот раз не повезет тем водителям, которые ездят через улицу Красных Партизан в Ленинском районе. Участок от Красноармейской до переулка Муравьева будет перекрыт с 8.00 30 октября до 20.00 28 ноября.

- Движение будет закрыто из-за земляных работ, которые проводят сотрудники АО «ДСК», - сообщили в управлении информации городской администрации.

Напомним, гораздо большие трудности возникнут с 30 октября из-за перекрытия моста на улице 9 Января. Будет нельзя проехать не только по переправе, но и под ней. Причем сроки окончания ремонта пока неясны. Как объехать мост, а также об изменениях маршрутов общественного транспорта вы можете узнать здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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