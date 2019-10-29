Сергей Безруков разрешил воронежцам фотографировать на спектакле

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-29T13:49:24+03:00

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Золотой человек! Сергей Безруков покорил воронежцев разрешением снимать на спектакле!

Безруков в Воронеже гость частый и его очень любят (к установке памятника Есенину руку приложил, музей Есенина открывать приезжал, с гастролями каждый год бывает). А уж теперь будут любить еще сильнее.

Сергей Безруков в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Когда актер вышел на сцену перед спектаклем «Хулиган. Исповедь», зал взорвался овацией. Минуту звезда ничего не мог произнести, не смолкали аплодисменты.

- Прежде, чем начнем, я хотел бы, чтобы вы отключили свои мобильные телефоны! Снимать я разрешаю! Главное, звук отключите, а то действительно неудобно: в самый неподходящий момент звонит телефон. А он всегда звонит в самый неподходящий момент. Это свойство телефонов в театре. Чтобы вам не было стыдно за тех, у кого звонит, а мне – за вас, отключите, пожалуйста. Но снимать я разрешаю! – повторил Сергей Безруков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/740649" frameborder="0"></iframe> Сергей Безруков в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Действительно, в течение двух часов в зале оперного было тихо. Зрители не могли оторваться от сцены – исповедь Сергея Есенина, своего любимого поэта, Безруков играл на разрыв аорты. Представление очень стильное: так филигранно в него вплетены стихи и песни поэта. Безруков отвечал на вопросы импровизированной пресс-конференции Есенина, залихватски свистел и играл на баяне, проникновенно признавался в любви.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/740648" frameborder="0"></iframe> Сергей Безруков играет Сергея Есенина в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сергей Безруков в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сергей Безруков в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В конце зрители встали и долго не отпускали артиста, завалив его цветами.

- Спасибо, дорогие мои, хорошие, - поблагодарил есенинской строчкой артист поклонников.

Сергей Безруков в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Напомним, днем перед представлением Сергей Безруков прогулялся к памятнику Есенину и зашел в музей, после чего попросил городские власти не прекращать аренду культурного учреждения.

Сергей Безруков в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU