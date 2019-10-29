2019-10-29T08:09:03+03:00
Звезды

Сергей Безруков попросил власти Воронежа сохранить музей Есенина

Артист обратился с просьбой продлить срок аренды учреждения
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сергей Безруков в Воронеже.Сергей Безруков в Воронеже.Фото: Ярослав ИВАНОВ
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28 октября в Воронеж с гастролями приехал Сергей Безруков. Днем известный артист прогулялся по центру города, сходил к памятнику Есенину, к установке которого был причастен непосредственно (актер лично договаривался со скульптором о монументе и открывал его в 2006-м), принес розы любимому поэту и сфотографировался со всеми желающими, кто в это время гулял в Есенинском сквере. Потом заглянул в народный музей Есенина на ул.Карла Маркса, где бывает всякий раз, как приезжает со спектаклем в Воронеж. А после посещения попросил власти города обратить внимание на музей и продлить учреждению аренду.

- Народный музей Есенина в Воронеже! Бесплатный! Когда-то был на его торжественном открытии... Дошли слухи, что через два года заканчивается договор аренды. И его не хотят продлевать. Обращаюсь к властям славного города - не совершайте этой ошибки! Продлите! И пусть этот музей радует всех посетителей! Давайте сохраним его для будущих поколений! Есенин – цвет нашей культуры, – обратился к властям артист.

Ну а вечером Сергей Безруков купался в лучах славы – не только своей, но и любимого Есенина, которому посвятил свой спектакль «Хулиган. Исповедь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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