2019-10-28T19:44:51+03:00
Общество

Мэр Воронежа Вадим Кстенин дал указание коммунальщикам готовиться к ухудшению погоды

Так, до наступления холодов нарушенное покрытие и благоустройство должно быть восстановлено
Олег ИВАНОВ
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Необходимо будет очень быстро обработать песко-соляной смесью наиболее опасные места - спуски, подъемы, мостыНеобходимо будет очень быстро обработать песко-соляной смесью наиболее опасные места - спуски, подъемы, мостыФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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В ближайшие дни в Воронеже прогнозируется ухудшение погоды: в частности, ночью 31 октября ожидается минусовая температура, также возможны снег и дождь. Все это может привести к резкому осложнению дорожных условий. На это в ходе рабочего совещания у главы Воронежа Вадима Кстенина обратил внимание руководитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сергей Хомук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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