Мэр Воронежа Вадим Кстенин дал указание коммунальщикам готовиться к ухудшению погоды
Так, до наступления холодов нарушенное покрытие и благоустройство должно быть восстановлено
Необходимо будет очень быстро обработать песко-соляной смесью наиболее опасные места - спуски, подъемы, мостыФото: предоставлено мэрией Воронежа.
Изменить размер текста:
В ближайшие дни в Воронеже прогнозируется ухудшение погоды: в частности, ночью 31 октября ожидается минусовая температура, также возможны снег и дождь. Все это может привести к резкому осложнению дорожных условий. На это в ходе рабочего совещания у главы Воронежа Вадима Кстенина обратил внимание руководитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сергей Хомук.
ИСТОЧНИК KP.RU