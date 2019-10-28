Мэр Воронежа Вадим Кстенин дал указание коммунальщикам готовиться к ухудшению погоды

СЕГОДНЯ 19:44 2019-10-28T19:44:51+03:00

Так, до наступления холодов нарушенное покрытие и благоустройство должно быть восстановлено

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В ближайшие дни в Воронеже прогнозируется ухудшение погоды: в частности, ночью 31 октября ожидается минусовая температура, также возможны снег и дождь. Все это может привести к резкому осложнению дорожных условий. На это в ходе рабочего совещания у главы Воронежа Вадима Кстенина обратил внимание руководитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сергей Хомук.

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ИСТОЧНИК KP.RU