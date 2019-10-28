2019-10-28T19:42:51+03:00
Общество

Мэр Воронежа Вадим Кстенин дал указание коммунальщикам готовиться к ухудшению погоды

Так, до наступления холодов нарушенное покрытие и благоустройство должно быть восстановлено
Олег ИВАНОВ
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Необходимо будет очень быстро обработать песко-соляной смесью наиболее опасные места - спуски, подъемы, мостыНеобходимо будет очень быстро обработать песко-соляной смесью наиболее опасные места - спуски, подъемы, мостыФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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В ближайшие дни в Воронеже прогнозируется ухудшение погоды: в частности, ночью 31 октября ожидается минусовая температура, также возможны снег и дождь. Все это может привести к резкому осложнению дорожных условий. На это в ходе рабочего совещания у главы Воронежа Вадима Кстенина обратил внимание руководитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сергей Хомук.

- Произойдут переходы «через ноль». В отдельных местах возможно образование гололеда, для водителей это может быть неприятным сюрпризом. Управы районов и комбинаты благоустройства должны ежедневно мониторить прогноз погоды, реальную обстановку на дорогах и быть готовыми оперативно отреагировать. Необходимо будет очень быстро обработать песко-соляной смесью наиболее опасные места - спуски, подъемы, мосты и путепроводы. Не вздумайте устроить в Воронеже «день жестянщика»! - дал указание руководителям управ районов Вадим Кстенин.

В такие дни всем водителям необходимо быть предельно внимательными, соизмерять скоростной режим и манеру вождения с погодными условиями. Зимняя дорога может быть очень опасна даже при принятии всех необходимых мер – она не простит «летней» манеры вождения с резкими маневрами, ускорениями и торможениями. Администрация Воронежа призывает водителей быть аккуратными и взаимовежливыми.

Мэр Вадим Кстенин в ходе рабочего совещания также поручил руководителю управлению ЖКХ Дмитрию Соломахе взять на особой контроль все разрытия, которые были сделаны в осенний период для ремонта теплотрасс. До наступления холодов нарушенное покрытие и благоустройство должно быть восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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