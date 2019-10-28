Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров стал обладателем престижной премии ВАО АЭС
Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров удостоен престижной премии «За выдающие достижения в атомной энергетике» от Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС)*
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Вручение награды состоялось 22 октября на заключительном заседании Генеральной Ассамблеи Всемирной ассоциации в Лондоне, где собрались руководители организаций, эксплуатирующих АЭС со всего мира.
ИСТОЧНИК KP.RU