2019-10-28T16:49:10+03:00
Общество

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров стал обладателем престижной премии ВАО АЭС

Директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров удостоен престижной премии «За выдающие достижения в атомной энергетике» от Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС)*
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Вручение награды состоялось 22 октября на заключительном заседании Генеральной Ассамблеи Всемирной ассоциации в Лондоне, где собрались руководители организаций, эксплуатирующих АЭС со всего мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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