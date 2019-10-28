Председатель Воронежской облдумы принял участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ
На заседании, которое состоялось 25 октября, были рассмотрены вопросы защиты законных прав заемщиков и поддержка молодых и многодетных семей
.
Изменить размер текста:
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи. Провели заседание Президиума Совета законодателей первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Фёдоров и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.
ИСТОЧНИК KP.RU