2019-10-28T12:04:09+03:00
Общество

Председатель Воронежской облдумы принял участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ

На заседании, которое состоялось 25 октября, были рассмотрены вопросы защиты законных прав заемщиков и поддержка молодых и многодетных семей
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Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов принял участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи. Провели заседание Президиума Совета законодателей первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Фёдоров и заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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