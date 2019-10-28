2019-10-28T12:04:23+03:00
Спорт

Воронежская гимнастка завоевала серебро международного турнира в Голландии

Ангелина Мельникова на этих соревнованиях выступала в паре с гимнастом Иваном Стретовичем
Юрий КОЗЛОВ
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Очередное серебро Ангелина Мельникова разделила с Иваном Стретовичем.Очередное серебро Ангелина Мельникова разделила с Иваном Стретовичем.Фото: Спортивная гимнастика - Сборная России, ВКонтакте.
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19-летняя воронежская гимнастка Ангелина Мельникова взяла очередную медаль на международном уровне. В минувшие выходные она выступала в паре с гимнастом Иваном Стретовичем на турнире в голландском городе Хертогенбос.

Ангелина и Иван все соревнования уверенно лидировали и только в финале из-за обидных ошибок пропустили вперед хозяев соревнований - Санну Веерман и Барта Деурлоо. Бронза тоже у голландцев - Тиши Воллеман и Казимира Шмидта.

Соревнования в Нидерландах стали первым крупным турниром Мельниковой после чемпионата мира в Штутгарте. Напомним, в Германии Ангелина завоевала три медали: серебро командного многоборья, и две бронзы – в личном многоборье и в вольных упражнениях.

Angelina Melnikova - FX - Brabant Trophy, полуфинал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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