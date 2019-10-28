29 рублей вместо 21 заплатили по карте некоторые воронежские пассажиры

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-28T11:04:28+03:00

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Гражданский активист Виталий Иванищев рассказал в соцсетях, что в некоторых воронежских автобусах при оплате по карте сегодня списывали не 21, а 29 рублей. В пресс-службе мэрии этот факт подтвердили. И пояснили, что проблема коснулась только тех платежей, которые проходили до 6 утра в терминалах "Газпромбанка".

- Произошедшее - это технический сбой. Проблема, по имеющейся у нас информации, уже решена, - комментируют в администрации города. - Письмо в "Газпромбанк" об изменении системы оплаты было заблаговременно направлено управлением транспорта. Для возврата излишне уплаченных денежных средств по так называемому "ночному тарифу", который был отменен, нужно направить претензию непосредственно в банк. Дополнительную информацию можно получить, направив детализированное обращение в администрацию города.

В мэрии заключили: управление транспорта проведет дополнительную работу с банком, чтобы подобная ситуация не повторилась.

Напомним, что сегодня, 28 октября, воронежский транспорт вышел на маршруты с новыми табличками, указывающими стоимость проезда. Вместо "17 руб." появилось "23 руб. - 21 руб."

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ИСТОЧНИК KP.RU