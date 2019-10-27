2019-10-27T16:48:23+03:00
Звезды

«Катюша» в стиле джаз: в Воронеже начался фестиваль импровизационной музыки

В первый день «Джазовой провинции» выступили два самобытных коллектива
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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26 октября в Воронеже стартовала «Джазовая провинция-2019». И начался фестиваль импровизационной музыки с очень стильного вечера. В филармонии воронежцев зарядили положительными эмоциями два самобытных коллектива.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечер начал Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Очень стильный коллектив из Москвы умеет создать настроение. Музыканты Петра Востокова играют по оригинальным партитурам на винтажных инструментах. Да что там – они и на стиральной доске выдавали шедевры, а с помощью гудков «воскресили» звуки старинного паровоза. В этот вечер в исполнении Большого джазового оркестра прозвучали композиции 20-60-х годов XX века. Склонные к юмору и иронии над собой музыканты покорили зрителей «Катюшей» - не просто классно аранжированной, но и спетой дружным коллективом.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Не хуже были и грузины: вечер продолжил акапельный ансамбль The Georgian six. Секстет из Тбилиси мгновенно расположил воронежскую публику. Харизматичный вокал – национальная черта грузин. К тому же, музыканты великолепно владеют жанром фьюжн, сочетая в своем творчестве классику, оригинальные джазовые и фолк-композиции и музыку из советских кинофильмов композитора Гии Канчели. Воронежцы оценили: вокалистов вызывали на «бис».

Начало «Джазовой провинции-2019» привело зрителей в восторг. Следующий концерт фестиваля пройдет 30 октября – подробнее в нашей афише.

ИСТОЧНИК KP.RU

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