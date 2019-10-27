«Катюша» в стиле джаз: в Воронеже начался фестиваль импровизационной музыки

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-27T16:48:23+03:00

Изменить размер текста: A A

26 октября в Воронеже стартовала «Джазовая провинция-2019». И начался фестиваль импровизационной музыки с очень стильного вечера. В филармонии воронежцев зарядили положительными эмоциями два самобытных коллектива.

Вечер начал Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Очень стильный коллектив из Москвы умеет создать настроение. Музыканты Петра Востокова играют по оригинальным партитурам на винтажных инструментах. Да что там – они и на стиральной доске выдавали шедевры, а с помощью гудков «воскресили» звуки старинного паровоза. В этот вечер в исполнении Большого джазового оркестра прозвучали композиции 20-60-х годов XX века. Склонные к юмору и иронии над собой музыканты покорили зрителей «Катюшей» - не просто классно аранжированной, но и спетой дружным коллективом.

Не хуже были и грузины: вечер продолжил акапельный ансамбль The Georgian six. Секстет из Тбилиси мгновенно расположил воронежскую публику. Харизматичный вокал – национальная черта грузин. К тому же, музыканты великолепно владеют жанром фьюжн, сочетая в своем творчестве классику, оригинальные джазовые и фолк-композиции и музыку из советских кинофильмов композитора Гии Канчели. Воронежцы оценили: вокалистов вызывали на «бис».

Начало «Джазовой провинции-2019» привело зрителей в восторг. Следующий концерт фестиваля пройдет 30 октября – подробнее в нашей афише.

ИСТОЧНИК KP.RU