На воронежской улице провал в асфальте заменило фекальное озеро
Продолжается эпопея с канализацией у дома № 1а на улице Землячки Железнодорожного района. Напомним, 20 августа там прорвало трубу, по которой текли нечистоты. Из-за этого провалился асфальт. Дыру засыпали землей, местные власти отчитались о ликвидации аварии. И вроде все пришло в норму.
Оказалось, не тут-то было. Местные жители утверждают, что канализация теперь просто уходит по обводному рукаву, который сильно протекает. Зловонные потоки уходят прямо на улицу – образовалось уже не такое уж маленькое мерзкое озерцо. От него распространяется очень едкий запах. Жителям окрестных домов остается только посочувствовать.
В управе Железнодорожного района пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее.
Эту дыру спешно заделали, но проблему не решили.Фото: Анжела Мирошниченко.
ИСТОЧНИК KP.RU