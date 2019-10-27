2019-10-27T16:02:27+03:00
Общество

На воронежской улице провал в асфальте заменило фекальное озеро

Местные жители уверяют, что уже два месяца вынуждены вдыхать запахи канализации [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Такая вот огромная лужа образовалась под наружной трубой канализации.Такая вот огромная лужа образовалась под наружной трубой канализации.Фото: Анжела Мирошниченко.
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Продолжается эпопея с канализацией у дома № 1а на улице Землячки Железнодорожного района. Напомним, 20 августа там прорвало трубу, по которой текли нечистоты. Из-за этого провалился асфальт. Дыру засыпали землей, местные власти отчитались о ликвидации аварии. И вроде все пришло в норму.

Оказалось, не тут-то было. Местные жители утверждают, что канализация теперь просто уходит по обводному рукаву, который сильно протекает. Зловонные потоки уходят прямо на улицу – образовалось уже не такое уж маленькое мерзкое озерцо. От него распространяется очень едкий запах. Жителям окрестных домов остается только посочувствовать.

В управе Железнодорожного района пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее.

Эту дыру спешно заделали, но проблему не решили. Фото: Анжела Мирошниченко.

Эту дыру спешно заделали, но проблему не решили.Фото: Анжела Мирошниченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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