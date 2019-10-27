На воронежской улице провал в асфальте заменило фекальное озеро

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-27T16:02:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Продолжается эпопея с канализацией у дома № 1а на улице Землячки Железнодорожного района. Напомним, 20 августа там прорвало трубу, по которой текли нечистоты. Из-за этого провалился асфальт. Дыру засыпали землей, местные власти отчитались о ликвидации аварии. И вроде все пришло в норму.

Оказалось, не тут-то было. Местные жители утверждают, что канализация теперь просто уходит по обводному рукаву, который сильно протекает. Зловонные потоки уходят прямо на улицу – образовалось уже не такое уж маленькое мерзкое озерцо. От него распространяется очень едкий запах. Жителям окрестных домов остается только посочувствовать.

В управе Железнодорожного района пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее.

Эту дыру спешно заделали, но проблему не решили.Фото: Анжела Мирошниченко.

ИСТОЧНИК KP.RU