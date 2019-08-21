На улице Воронежа асфальт провалился в преисподнюю
В паблике «Типичный Воронеж» выложили фото огромного провала. Не того пятигорского, за просмотр которого брал деньги Остап Бендер, а нашего, воронежского, на улице Землячки Железнодорожного района.
Местные жители сообщают, что яма образовалась из-за прорыва канализации. Рядом располагаются гаражи, многие владельцы которых занимаются ремонтом машин. Они очень озабочены тем, что трещина может расползтись дальше.
Яма довольно глубокая.Фото: Анжела Мирошниченко.
Впрочем, в «РВК –Воронеж» немного успокоили:
- Обрушился свод железобетонного коллектора диаметром 1000 миллиметров. Чтобы не отключать воду в ближайших домах, работает перекачивающая станция. Сотрудники водоканала круглосуточно на объекте. Вода на поверхность не прорывается. Восстановление поврежденного участка коллектора осложняется находящейся вблизи постройкой.
ИСТОЧНИК KP.RU