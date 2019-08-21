На улице Воронежа асфальт провалился в преисподнюю

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-21T13:07:12+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» выложили фото огромного провала. Не того пятигорского, за просмотр которого брал деньги Остап Бендер, а нашего, воронежского, на улице Землячки Железнодорожного района.

Местные жители сообщают, что яма образовалась из-за прорыва канализации. Рядом располагаются гаражи, многие владельцы которых занимаются ремонтом машин. Они очень озабочены тем, что трещина может расползтись дальше.

Яма довольно глубокая.Фото: Анжела Мирошниченко.

Впрочем, в «РВК –Воронеж» немного успокоили:

- Обрушился свод железобетонного коллектора диаметром 1000 миллиметров. Чтобы не отключать воду в ближайших домах, работает перекачивающая станция. Сотрудники водоканала круглосуточно на объекте. Вода на поверхность не прорывается. Восстановление поврежденного участка коллектора осложняется находящейся вблизи постройкой.

ИСТОЧНИК KP.RU