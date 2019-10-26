Жительница Воронежской области отдала мошеннику-"трейдеру" 840 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-26T14:05:01+03:00

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Общий ущерб, причиненный жертвам мошенников за один вчерашний день, составил больше миллиона рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. Всего зафиксировано пять заявлений о таких преступлениях.

Вот один из случаев. 54-летней женщине из Лискинского района позвонил неизвестный. Представился опытным трейдером, предложил заработок на ставках. Тут бы и повесить трубку, но женщина предложением заинтересовалась.

- Мошенник под различными предлогами выманил у нее более 838 тысяч рублей, после чего перестал отвечать на сообщения, - комментируют в полиции. - По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU