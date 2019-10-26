Жительница Воронежской области отдала мошеннику-"трейдеру" 840 тысяч рублей
Общий ущерб, причиненный жертвам мошенников за один вчерашний день, составил больше миллиона рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. Всего зафиксировано пять заявлений о таких преступлениях.
Вот один из случаев. 54-летней женщине из Лискинского района позвонил неизвестный. Представился опытным трейдером, предложил заработок на ставках. Тут бы и повесить трубку, но женщина предложением заинтересовалась.
- Мошенник под различными предлогами выманил у нее более 838 тысяч рублей, после чего перестал отвечать на сообщения, - комментируют в полиции. - По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Воронежцев обманывают гадалки, псевдо-полицейские и лже-предприниматели. Рассказываем, какие схемы чаще всего применяют мошенники. (Читать далее.)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»