6 автомобилей столкнулись у новой воронежской развязки: пострадали 3 ребенка
Сразу шесть автомобилей столкнулись у развязки на улице 9 Января. Авария случилась вчера, 25 октября, примерно в 21.30.
По предварительным данным полиции, 37-летний водитель "Лады-Калины" ехал со стороны улицы Антонова-Овсеенко в сторону Героев Сибиряков. По неясной пока причине он не выдержал безопасную дистанцию с автомобилем "Форд-Мондео", который шел впереди.
Фото ГУ МВД по Воронежской области.
"Калина" врезается в "Форд". Далее в нее ударяет "Тойота-Камри" - 20-летний водитель тоже держал попутный курс. "Тойоту" выбрасывает на встречную - прямо под "Рено-Логан", за рулем которого был 32-летний мужчина. Далее в "Камри" ударились "Лада-Гранта" и "Ниссан-Альмера".
- Водители автомобилей"Тойота-Камри" и "Рено-Логан", а также пассажиры последнего автомобиля - 47-летний мужчина и трое 10-летних мальчиков - получили телесные повреждения, - сообщают в полиции. - Все они были доставлены в медицинские учреждения. После оказания помощи отпущены домой.
По факту аварии полицейские начали проверку.
Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU