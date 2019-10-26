6 автомобилей столкнулись у новой воронежской развязки: пострадали 3 ребенка

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-26T12:24:48+03:00

Всего же травмы получили 6 человек

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Сразу шесть автомобилей столкнулись у развязки на улице 9 Января. Авария случилась вчера, 25 октября, примерно в 21.30.

По предварительным данным полиции, 37-летний водитель "Лады-Калины" ехал со стороны улицы Антонова-Овсеенко в сторону Героев Сибиряков. По неясной пока причине он не выдержал безопасную дистанцию с автомобилем "Форд-Мондео", который шел впереди.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

"Калина" врезается в "Форд". Далее в нее ударяет "Тойота-Камри" - 20-летний водитель тоже держал попутный курс. "Тойоту" выбрасывает на встречную - прямо под "Рено-Логан", за рулем которого был 32-летний мужчина. Далее в "Камри" ударились "Лада-Гранта" и "Ниссан-Альмера".

- Водители автомобилей"Тойота-Камри" и "Рено-Логан", а также пассажиры последнего автомобиля - 47-летний мужчина и трое 10-летних мальчиков - получили телесные повреждения, - сообщают в полиции. - Все они были доставлены в медицинские учреждения. После оказания помощи отпущены домой.

По факту аварии полицейские начали проверку.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU