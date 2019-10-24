На дорогах Воронежа погибло на 27% людей больше, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 18:35 2019-10-24T18:56:09+03:00

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В 2019 году в области зарегистрировано более 1900 ДТП с пострадавшими, в которых 245 человек погибли и более 2500 получили ранения. Эти цифры стали известны на совместном заседании коллегий прокуратуры области и Главного управления МВД.

Рост показателей аварийности отмечен в Богучарском, Грибановском, Россошанском, Новохоперском и других районах. Число ДТП выросло и в Воронеже. Произошло больше 760 аварий с пострадавшими - это на 7% выше уровня прошлого года. В этих ДТП погибли свыше 45 человек (+27,8%) и более 900 оказались ранены (+4%). Большинство совершены на перекрестках и пешеходных переходах.

Основными причинами тяжелых аварий стали несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям, выезд на полосу встречного движения, а также ненадлежащее состояние полотна.

В прокуратуре области говорят, что вопросы своевременного строительства дорожных объектов держат на особом контроле. Так, воронежский филиал госкомпании "Российские автомобильные дороги" нарушил сроки возведения надземного перехода в селе Лосево Павловского района. Объект достроили после вмешательства прокуратуры.

С большим вниманием относятся и к автошколам. Дело в том, что около 6% всех аварий совершаются как раз водителями со стажем меньше двух лет. В Ленинском и Железнодорожном районах в таких заведениях встретили случаи фиктивной сдачи экзаменов. Возбуждены уголовные дела.

Как вы считаете, почему в Воронеже выросла аварийность?.Как вы считаете, почему в Воронеже выросла аварийность?. Your turn!

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ИСТОЧНИК KP.RU