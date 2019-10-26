2019-10-26T10:14:58+03:00
Происшествия

Под Воронежем микроавтобус сбил 7-летнюю девочку

Ребенок перебегал проезжую часть
Виктор ПАВЛОВ
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Авария произошла в селе Губарево.Авария произошла в селе Губарево.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В селе Губарево Семилукского района произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, авария случилась вчера, 25 октября, примерно в 13.20.

На улице Школьной 50-летний водитель микроавтобуса "Хендэ-Старекс" сбил 7-летнюю девочку. Малышка перебегала проезжую часть справа налево по ходу движения.

- Пешеход получила травмы различной степени тяжести, ее доставили в медицинское учреждение, - говорят в полиции. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

В области за сутки зарегистрировано 116 ДТП, из них в Воронеже - 81. Травмы на дорогах получили 14 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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