В Воронеже в новом корпусе онкодиспансера будет сад на крыше

СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-25T13:41:57+03:00

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В институте «Гипрокоммундортранс» подробно рассказали о том, каким будет новое здание онкодиспансера. Сотрудники этой организации занимаются проектом, уже есть его визуализация.

С учетом уклона участка спроектировали вытянутое прямоугольное здание переменной этажности (три, восемь и девять этажей) и гараж с подземной четырехуровневой парковкой для 297 автомобилей. Архитекторы также учли, что новое здание будет расположено на весьма ограниченном земельном участке между улицами Вайцеховского и Каляева, а также Домом Вигеля, где вскоре сделают поликлинику. Из-за отсутствия пространства проектировщики предполагают создать «сад на крыше»: сделать зеленые участки на кровле трехэтажной части диспансера, который находится ближе всего к водохранилищу, и на автостоянке.

Такой будет одна из зеленых зон здания.Фото: предоставлено АО Проектный институт «Гипрокоммундортранс».

В здании будет новый хирургический корпус со стационаром на 340 коек. В нем разместятся 12 отделений (абдоминальное, колопроктологическое, онкогинекологическое, маммарное, функциональной диагностики и другие) со стационарами по 17-60 коек каждое. Операционный блок рассчитан на 14 залов, включая срочную и гибридную операционные. В отдельные блоки выделили помещения восстановительного лечения, клинических исследований, а также лаборатории.

Вид сверху будущего онкодиспансера с одной стороны...Фото: предоставлено АО Проектный институт «Гипрокоммундортранс».

... и с другой.Фото: предоставлено АО Проектный институт «Гипрокоммундортранс».

В марте 2019 года из регионального правительства направили в Минздрав России заявку на выделение финансирования для строительства нового корпуса онкодиспансера – на него нужно будет потратить 1,1 миллиарда рублей. Сейчас идет демонтаж существующих на земельном участке строений. Построить новое здание планируют к декабрю 2022 года.

Часть здания, где будет автостоянка.Фото: предоставлено АО Проектный институт «Гипрокоммундортранс».

Напомним, на месте будущего диспансера нашли загадочные древние тоннели. Однако их историческая значимость оказалась невелика. Перед началом строительства тоннели снесут.

ИСТОЧНИК KP.RU