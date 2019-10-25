2019-10-25T14:02:20+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области осудили за татуировку со свастикой

Мужчина заплатит штраф
Юлия ДИДЕНКО
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Житель Репьевского района показал тату в отделе полиции.Житель Репьевского района показал тату в отделе полиции.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Жителя Репьевского района осудили за татуировку со свастикой. Мужчина заплатит штраф 1000 рублей в доход государства за демонстрацию нацистской символики. Об этом сообщили в пресс-службе Острогоржского районного суда.

Выяснилось, что 14 октября местный житель демонстрировал татуировку в ОМВД России по Репьевскому району.

На судебном заседании мужчина признал вину и даже раскаялся. Он рассказал, что действительно на большом пальце левой руки имеется татуировка в виде фашистской символики. Будет ли местный житель сводить свастику, не сообщается. Но за признание вины ему назначили не слишком серьезное наказание. За совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ он заплатит административный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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