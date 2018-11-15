Набил? Своди! Как в Воронеже борются с запрещенными татуировками

На днях Кантемировский районный суд вынес приговор по делу 37-летнего местного жителя. Мужчина разместил в «Одноклассниках» свое фото, где четко видна набитая на его теле свастика. Чем сразу нарушил требования двух федеральных законов: «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и «О противодействии экстремистской деятельности».

- На судебном заседании мужчина признал свою вину. В итоге он по статье «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» его оштрафовали на две тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Кантемировского районного суда.

На эту и на ту...

Оказывается, чтобы получить штраф, вовсе необязательно выставлять подобную татуировку в соцсети. Вспомним другую недавнюю историю – на сей раз из Новоусманского района.

Местный житель сделал тату в виде свастики на указательном пальце. Правоохранители пришли к выводу, что изображение пропагандирует нацизм. В суде мужчина признал вину и рассказал, что набил татуировку, когда сидел в тюрьме. Такое же изображение когда-то было и на другой руке, но он уже его свел. Подсудимый пообещал избавиться от татуировки. Мужчине назначили 1200 рублей штрафа.

К слову, в тюремном мире свастика может обозначать не только симпатии к режиму Гитлера, но и отрицание порядков «зоны», противодействие властям. Свастика на пальцах может быть символом жестокости, агрессии, проявленной в местах заключения.

«Запрещено в любой форме»

Могут ли в суде потребовать свести татуировку, и за какие еще изображения на теле можно получить наказание? На наши вопросы ответила Анастасия Клочкова, представитель адвокатской конторы Н. И. Алимкина.

- Судебная практика однозначно решает вопрос, в каком порядке лицо, обладающее подобной татуировкой, будет привлечено к административной ответственности. Суды применяют положения Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Там отмечено: «запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». Кроме того, наличие татуировки в виде нацистской символики приравнивается к экстремистской деятельности в форме пропаганды и публичного демонстрирования.

Лицам, которые совершают правонарушения, грозит штраф от одной до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Обычно при этом применяется конфискация предмета нарушения (флага, футболки и т. п. - Ред.). Но поскольку в данной ситуации конфискация невозможна, суд может обязать свести эту татуировку. Привлекать же лицо к ответственности будут до тех пор, пока оно не удалит изображение или преобразует в такой вид, чтобы рисунок не походил на нацистскую символику.

Что еще в черном списке

Согласится ли суд на то, чтобы человек скрыл запрещенную татуировку под одеждой или же бинтами, пластырем?

- Как правило, нет - судебная практика категорична, - рассказывает Анастасия. - Чаще всего такие татуировки делают в заключении, ведь это - атрибуты лагерной субкультуры. В условиях тюрьмы татуировку свести сложно. В таких случаях суд может обязать не удалить ее, а предпринять меры, чтобы демонстрация прекратилась.

Перечень запретных изображений определен отдельным документом. В списке не только «классическая» свастика, но и, например, символика НСДАП, фашистской партии Италии, СС, гестапо. С 2014 года сюда же относят атрибутику современных запрещенных организаций – например, террористических.

- Изображение не обязательно должно стопроцентно повторять известный символ. Достаточно, чтобы оно было сходным до степени смешения. Условно: изображение немецкого орла с расправленными крыльями может отличаться в деталях, но по остальным параметрам походить на оригинал.