Житель Воронежской области заплатит штраф за свою татуировку
Он зачем-то хвастался наколкой в форме свастики в соцсети
Приговор оказался достаточно мягким.Фото: из архива «КП»
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Кантемировский районный суд вынес приговор по делу 37-летнего местного жителя.
Мужчина 31 октября разместили в «Одноклассниках» свое фото, где четко видна набитая на его теле свастика. Чем сразу нарушил требования двух федеральных законов – «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и «О противодействии экстремистской деятельности».
- На судебном заседании мужчина признал свою вину. В итоге он по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» его оштрафовали на две тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Кантемировского районного суда.