Житель Воронежской области заплатит штраф за свою татуировку

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-14T16:09:27+03:00

Он зачем-то хвастался наколкой в форме свастики в соцсети

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Кантемировский районный суд вынес приговор по делу 37-летнего местного жителя.

Мужчина 31 октября разместили в «Одноклассниках» свое фото, где четко видна набитая на его теле свастика. Чем сразу нарушил требования двух федеральных законов – «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и «О противодействии экстремистской деятельности».

- На судебном заседании мужчина признал свою вину. В итоге он по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» его оштрафовали на две тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Кантемировского районного суда.