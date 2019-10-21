В Воронеже обсудили новый генплан с пятью мостами и двумя КАДами

СЕГОДНЯ 22:12 2019-10-21T22:16:23+03:00

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В городской Думе Воронежа обсудили разработку нового генплана. В числе прочих его составляющих архитекторы представили депутатам транспортную модель.

Предусмотрено пять мостов, а не три. Имеются ввиду так называемый Северный-2, который ляжет рядом с железнодорожным мостом у Отрожки, и Южный, который должен появиться между Вогрэсовским и плотиной. Другая любопытная деталь - замкнутая радиальная система из двух колец (большого и малого). Кроме того, в Генплане учитывается перспектива возрождения трамвая.

- Границы города вплотную подойдут к землям лесного фонда, а где-то, возможно, и зайдут в него, так как есть острая необходимость строительства на этих территориях социальных объектов, - сообщают в гордуме.

Тем временем проектировщики признались, что плохо владеют информацией по регрессивным территориям. Так именуют участки в границах города, которые выкуплены застройщиками, но сегодня используются неэффективно. Депутаты призвали собственников поделиться своими планами.

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ИСТОЧНИК KP.RU