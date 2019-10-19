В Воронеже назначили нового руководителя управы Левобережного рвйона

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-19T18:31:59+03:00

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В Воронеже мэр Воронежа Вадим Кстенин назначил нового руководителя Левобережной управы. Должность займет Вадим Башилов. Об этом в пресс-службе администрации города сообщили в субботу, 19 октября.

Башилов приступит к исполнению обязанностей руководителя 21 октября. Но окончательно он займет пост только после согласования его кандидатуры Воронежской городской Думой.

- Вы получили достаточный опыт руководящей работы в Центральном районе. А Левобережный вам очень хорошо знаком – и это достаточно сложная территория, которая требует особого внимания не только районных, но и городских властей., - отметил мэр.

Напомним, предыдущий руководитель управы Олег Копытин,перешел в Советский район. До назначения Башилова обязанности главы исполнял замруководителя управы Иван Молоканов.

Вадим Башилов родом из Оренбурга, но вся его жизнь после окончания в 1993 году Воронежского политехнического института связана с Воронежем. Трудовую деятельность начал на государственном предприятии «ВЭЛТ».

В 1994-2002 годах работал в МУРЭП №19, где прошел путь от монтера до директора учреждения. А в 2002-2007 годах работал главным инженером МУ «РайДЕЗ ЖКХ Левобережного района», позже – до 2013 года – возглавлял это учреждение.

С 2013 по 2017 годы работал в управе Левобережного района, где руководил отделом по благоустройству, текущему содержанию территории и автодорог, взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления. С 2017 года и до назначения руководителем управы Левобережного района был первым заместителем руководителя управы Центрального района. Главный муниципальный советник муниципальной службы 2 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU