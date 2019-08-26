2019-08-26T13:50:50+03:00
Общество

Впервые за 15 лет сменился глава Советского района Воронежа

Иван Аристов уступил должность Олегу Копытину
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Иван Аристов занимал должность с 2004 года.Иван Аристов занимал должность с 2004 года.
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Руководитель управы Советского района Иван Аристов покидает должность. Об этом сообщили в администрации Воронежа. Со 2 сентября Иван Петрович уходит в отпуск с последующим увольнением.

- Жесткий и очень взыскательный руководитель, он неоднократно добивался того, что район признавался самым благоустроенным, - заявил мэр Вадим Кстенин.

Иван Аристов родился в 1949 году в селе Хохол. В 1972 году он окончил Воронежский инженерно-строительный институт, далее служил в войсках КГБ СССР в Ереване. В 1991 году был назначен начальником военно-строительного отдела Министерства Безопасности РФ. В 1995 году направлен на работу в администрацию Новороссийска на должность вице-мэра. Наконец, в мае 2004 года Иван Петрович стал главой Советского района. Эту должность занимает и по сей день.

На место Ивана Аристова придет Олег Копытин - нынешний глава Левобережного района. Как рассказал мэр, последний хорошо знает подведомственную территорию - он долгие годы руководил районным комбинатом благоустройства. О назначении нового руководителя управы Левобережного района в мэрии пообещали сообщить дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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