В Воронеже в общегородском субботнике приняли участие десятки тысяч местных жителей
В Воронеже 19 октября прошел общегородской субботник. Участие в мероприятии приняли десятки тысяч горожан: работники организаций и предприятий разных форм собственности, студенты и школьники и местные жители. На уборку вышел и мэр города Вадим Кстенит. Он с утра работал в сквере «Усманский», который входит в состав нового городского общественного пространства – Димитровского бульвара.
Глава Воронежа вместе с представителями администрации города посадил в новом сквере остролистые клены. Всего же на территории бульвара сегодня высажено 97 деревьев с закрытой корневой системой – клены, рябины, сумахи и 155 кустарников.
ИСТОЧНИК KP.RU