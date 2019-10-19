В Воронеже в общегородском субботнике приняли участие десятки тысяч местных жителей

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-19T16:46:52+03:00

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В Воронеже 19 октября прошел общегородской субботник. Участие в мероприятии приняли десятки тысяч горожан: работники организаций и предприятий разных форм собственности, студенты и школьники и местные жители. На уборку вышел и мэр города Вадим Кстенит. Он с утра работал в сквере «Усманский», который входит в состав нового городского общественного пространства – Димитровского бульвара.

Глава Воронежа вместе с представителями администрации города посадил в новом сквере остролистые клены. Всего же на территории бульвара сегодня высажено 97 деревьев с закрытой корневой системой – клены, рябины, сумахи и 155 кустарников.

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ИСТОЧНИК KP.RU