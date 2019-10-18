2019-10-18T15:59:09+03:00
Общество

В Воронеже вандал сломал арт-объект «Трамвай желаний»

Действия хулигана попали на кадры видеофиксации
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцам очень правилось фотографироваться на фоне трамвая. фото управы Ленинского района.Воронежцам очень правилось фотографироваться на фоне трамвая. фото управы Ленинского района.
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Только два месяца успел простоять в Воронеже новый арт-объект – трамвай №26 в сквере жилого комплекса «Трамвай желаний» на улице Кривошеина. Его установили 1 августа. А в первых числах октября стало известно, что неизвестный вандал отломил у памятника токоприемник. Не спасли даже надписи о видеонаблюдении. Свое черное дело хулиган творил под покровом ночи, но на кадры видеокамеры все равно попал. На записи видно, как молодой человек идет мимо сквера, подходит к трамваю, ломает токоприемник и несколько раз бьет им по памятнику.

Объяснения этим действиям нет. Не ясно и то, будут ли искать хулигана полицейские. А поврежденный памятник пообещали восстановить в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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