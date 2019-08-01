В Воронеже на улице Кривошеина установили памятник трамваю

В новом сквере «Трамвай желаний» на улице Кривошеина установили главную достопримечательность – миниатюру трамвая 26-го маршрута. Символично, что этот своеобразный памятник появился в городе в год десятилетия с момента исчезновения этого вида транспорта с улиц. Теперь это единственный воронежский трамвай, хоть на нем и нельзя прокатиться.

Горожане уже с удовольствием фотографируются на фоне трамвая. Постоянными посетительницами сквера стали две подруги – бывшие сотрудницы трамвайного депо, на месте которого сейчас построен новый жилой комплекс, женщины живут в соседних домах. Вагоноважатая Анна Зенкова 27 лет прослужила на всех воронежских трамвайных маршрутах. А её соседка, Надежда Гольмакова работала водителем троллейбуса. Подруги делятся воспоминаниями о былых трудовых буднях, во многом сложной, но любимой работе на благо воронежцев.

- Порой приходилось брать своих детей в рейс -, рассказывает Надежда Васильевна, они заснут на сиденье, а сердобольные пассажиры кричат на конечной: «... ой, девушка, у Вас тут кто-то детей забыл».

А вокруг арт-объекта кипит работа – благоустройство сквера вошло в завершающую стадию. Спланирован ландшафт, проложены пешеходные дорожки, смонтировано наружное освещение. Предварительно произведена вырубка аварийных деревьев, а на их месте посадили молодые растения.

В ближайшее время в сквере установят скамейки, обустроят газоны и цветники. Торжественное открытие нового места отдыха горожан запланировано на 21 сентября и пройдет в рамках празднования Дня города.