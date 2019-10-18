2019-10-18T11:48:45+03:00
Общество

Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»

Как в Воронежском государственном техническом университете возрождают научную и экономическую мощь региона
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Глава Воронежа Вадим Кстенин и ректор ВГТК Сергей Колодяжный на встрече со студенческим активом вузаГлава Воронежа Вадим Кстенин и ректор ВГТК Сергей Колодяжный на встрече со студенческим активом вуза
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Что может быть общего между повышением урожайности сельхозкультур и надежности мостовых опор? Ничего, если рассматривать каждое по отдельности. А если спросить у студентов ВГТУ, ответ найдется быстрее, чем вы думаете.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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