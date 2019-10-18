Воронежский губернатор встретился с победителями конкурса «Команда будущего»

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-18T11:42:12+03:00

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Встреча губернатора и участников «Команды будущего» состоялась 17 октября в региональном правительстве. Открытый конкурс управленцев Воронежской области «Команда будущего» проходил с 21 августа по 27 ноября 2018 года по поручению главы региона в рамках пилотного проекта «Современное государственное управление». Победителей рекомендовали к включению в резерв управленческих кадров Воронежской области. Некоторые из них уже занимают руководящие должности в органах власти. Например, 21 июня руководителем управления по государственному регулированию тарифов области назначили победителя «Команды будущего» и финалиста Всероссийского конкурса «Лидеры России» Евгения Бажанова.

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ИСТОЧНИК KP.RU