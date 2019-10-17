2019-10-17T16:22:43+03:00
Общество

«Самый лучший Новый год 2020» в санатории им. Дзержинского

31 декабря гостей санатория ждет оригинальная развлекательная программа, праздничный фейерверк, красивый праздничный стол с разнообразным меню
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Мечтаете встретить Новый год в красивом уютном зале с вкусным праздничным ужином? Стать участником интересной развлекательной программы? увидеть фейерверк на природе и восхищаться сверкающей новогодней ёлкой? Тогда Вам - в санаторий им. Дзержинского! Мы возьмем на себя все заботы об организации для вас незабываемой праздничной ночи, а вам всего лишь нужно забронировать приятный отдых и подобрать красивый новогодний наряд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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