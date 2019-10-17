Воронежский футболист, которого травмировал капитан московского «Спартака», женился

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-17T15:40:18+03:00

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Полузащитник ФК «Краснодар», уроженец Воронежа Дмитрий Скопинцев, получивший травму в матче с московским «Спартаком», решил использовать вынужденный перерыв в играх, чтобы жениться. Он сказал «Да!» очаровательной Елизавете, теперь одним холостяком в составе «Краснодара» стало меньше.

Позитивных эмоций в этом сезоне Скопинцеву явно не хватало. Только он вернулся в основной состав «быков», как в самом конце матча со «Спартаком» попал под «косу» капитана «красно-белых» Георгия Джикия. После грубейшего подката грузин, играющий за сборную России, ринулся к Дмитрию и дернул его за майку. Видимо, думал, что Скопинцев симулировал. Не исключено, что из-за этого безрассудного действия Георгия травма воронежского игрока усугубилась. Джикия в итоге не сыграет в ближайшем после паузы матче чемпионата (он пройдет 19 октября в Москве, соперник – казанский «Рубин»), а когда вернется в строй Скопинцев, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU