2019-10-08T14:00:20+03:00
Спорт

Воронежского футболиста, из-за которого удалили капитана московского «Спартака», прооперируют в Германии

Георгий Джикия схватил Дмитрия Скопинцева за грудки, когда тот уже получил травму
Юрий КОЗЛОВ
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Тот самый рывок за майку, возможно, усугубил травму Дмитрия Скопинцева.Тот самый рывок за майку, возможно, усугубил травму Дмитрия Скопинцева.Фото: кадр с видео
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В Твиттере ФК «Краснодар» положили конец разговорам о том, что воронежский футболист тянул время, когда на него набросился капитан «Спартака» Георгий Джикия. Клуб разместил пост, что Дмитрий Скопинцев в том эпизоде получил серьезную травму, и теперь его прооперируют в Германии.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 7 октября, в самом конце домашнего матча клуба Сергея Галицкого с «красно-белыми». Джикия очень грубо сбил уроженца Воронежа Дмитрия Скопинцева и получил желтую карточку. Но на этом не успокоился. Георгий набросился на лежащего игрока «Краснодара» и рванул его за майку, пытаясь поднять. За что и получил красную карточку.

Во-первых, поступок выглядел дико, особенно, учитывая то, каким примером это может стать для юных футболистов. Во-вторых, учитывая информацию о травме Скопинцева, не исключено, что такой рывок мог усугубить повреждение нашего земляка.

Очевидно, что таким действием Джикия сильно поколебал свою уже сложившуюся репутацию джентльмена, действующего жестко, но не переходящего грань. Впрочем, учитывая ситуацию в «Спартаке», нервный срыв горячего грузинского парня не выглядит таким уж неожиданным. Напомним, «народная» команда занимает 12 место, от зоны вылета ее отделяют четыре очка. А ее главный тренер, уроженец Курска Олег Кононов, затравленный своими же болельщиками, в 11 туре подал в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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