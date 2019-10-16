2019-10-16T15:42:48+03:00
Происшествия

Водитель, сбивший на тротуаре коляску с ребенком, ездил без прав

Вероятно, дело будет направлено в суд
Олег ИВАНОВ
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Водитель, сбивший детскую коляску, в которой был маленький ребенок, не имел прав. Об этом 16 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Соответственно без водительского удостоверения 28-летний воронежец вообще не должен был находиться за рулем.

Напомним, жуткая авария произошла 15 октября в 17.30 у дома № 13а на улице Новосибирской Левобережного района. Мужчина на «ВАЗ-21074» ехал со стороны улицы Танеева в направлении Путилина.

Вот только водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, наехал на детскую коляску, которая упала на бок. После чего автомобиль въехал в забор здания автомобильной мойки.

Мальчик, напомним, получил ушиб мягких тканей головы, его забрали в больницу. А водитель «семерки» чудом уцелел – тяжелых травм он не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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