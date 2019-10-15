В Воронеже «семерка» сбила на тротуаре коляску с годовалым ребенком
Мальчика отвезли в больницу
Мальчика на скорой отвезли в больницу, диагноз - ушиб мягких тканей головы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 15 октября, в 17.30 у дома № 13а на улице Новосибирской Левобережного района произошла жуткая авария.
- 29-летний воронежец, руливший «семеркой», врезался в бордюр. Машину отбросило на тротуар - прямо на детскую коляску. В ней везли маленького мальчика – год и семь месяцев. Коляска опрокинулась на бок. А «семерка» после этого еще и врезалась в дерево, - рассказали в региональном ГУ МВД.
Мальчик получил ушиб мягких тканей головы, его забрали в больницу. А водитель «семерки» чудом уцелел – тяжелых травм он не получил.
ИСТОЧНИК KP.RU