2019-10-15T20:59:48+03:00
Происшествия

В Воронеже «семерка» сбила на тротуаре коляску с годовалым ребенком

Мальчика отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
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Мальчика на скорой отвезли в больницу, диагноз - ушиб мягких тканей головы.Мальчика на скорой отвезли в больницу, диагноз - ушиб мягких тканей головы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 15 октября, в 17.30 у дома № 13а на улице Новосибирской Левобережного района произошла жуткая авария.

- 29-летний воронежец, руливший «семеркой», врезался в бордюр. Машину отбросило на тротуар - прямо на детскую коляску. В ней везли маленького мальчика – год и семь месяцев. Коляска опрокинулась на бок. А «семерка» после этого еще и врезалась в дерево, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Мальчик получил ушиб мягких тканей головы, его забрали в больницу. А водитель «семерки» чудом уцелел – тяжелых травм он не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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