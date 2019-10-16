В Воронеже при прокладке трубопровода местный житель нашел солдатский медальон

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-16T13:21:45+03:00

Ранее в этом же месте были обнаружены останки бойца

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5 октября в микрорайоне Подгорное при прокладке водопровода в частный дом на улице Княжеской обнаружили череп и кости человека. В захоронении, кроме останков, принадлежавших воину тогда еще Красной Армии, нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд, противогаз, патроны к винтовке Мосина, фляжку производства 1938 года, элементы портупеи.

15 октября в поисковом объединении «ДОН» заявили, что владельцы дома, просеяв несколько кубометров грунта, обнаружили солдатский медальон.

- Я приехал в Воронеж из Душанбе, столицы Танжикистана, в 2005 году. Думал – проездом, а встретил девушку, женился и остался. Теперь живу здесь почти 15 лет. Больше пяти лет строил дом, и недавно решил провести водопровод. Когда трактор копал траншею, я обратил внимание, что из земли торчит какой-то металлический предмет. Стряхнул землю – оказалось, артиллерийский снаряд. Дальше стали копать – увидел фрагмент человеческого черепа. Остановил работы, передал информацию в МЧС. Также снял фотографии, чтобы зафиксировать находки. Хотелось сделать все по-человечески, чтобы останки захоронили с отданием должных почестей. Спустя некоторое время приехали сотрудники поисковой организации «Дон», нашли остальные части скелета, обследовали территорию раскопа металлодетекторами, - поделился хозяин дома Акбар Эргашев.

Работы продолжились, при этом землю просеивали через мелкую сетку. Труд оказался не напрасным: медальон удалось найти, хозяин дома передал его представителям организации «Дон». К сожалению, медальон не поможет опознать бойца: при его вскрытии оказалось, что записка истлела от времени.

ИСТОЧНИК KP.RU