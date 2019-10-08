В воронежском микрорайоне нашли останки человека
Поисковики отряда «Дон» на своей странице ВКонтакте сообщили, что 5 октября в микрорайоне Подгорное при прокладке водопровода в частный дом на улице Княжеской обнаружили череп и кости человека.
Коммунальщики позвонили 112 и поисковикам, дальше копали уже вместе с ними. В захоронении, кроме останков, принадлежавших воину тогда еще Красной Армии, нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд, противогаз, патроны к винтовке Мосина, фляжку производства 1938 года, элементы портупеи.
В земле также обнаружили кости человеческой ступни. А, значит, в захоронении могут быть останки и других бойцов. Поиски продолжают. Останки передали экспертам-криминалистам, а снаряд – специалистам ГО и ЧС.
Поисковики продолжают раскопки.Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.
Артиллерийский снаряд передали специалистам ГО и ЧС.Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU