В воронежском микрорайоне нашли останки человека

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-08T14:39:32+03:00

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Поисковики отряда «Дон» на своей странице ВКонтакте сообщили, что 5 октября в микрорайоне Подгорное при прокладке водопровода в частный дом на улице Княжеской обнаружили череп и кости человека.

Коммунальщики позвонили 112 и поисковикам, дальше копали уже вместе с ними. В захоронении, кроме останков, принадлежавших воину тогда еще Красной Армии, нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд, противогаз, патроны к винтовке Мосина, фляжку производства 1938 года, элементы портупеи.

В земле также обнаружили кости человеческой ступни. А, значит, в захоронении могут быть останки и других бойцов. Поиски продолжают. Останки передали экспертам-криминалистам, а снаряд – специалистам ГО и ЧС.

Артиллерийский снаряд передали специалистам ГО и ЧС.Фото: поисковое объединение "Дон", ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU