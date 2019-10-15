Региональный почетный знак «Служение и долг» смогут получить представители местного самоуправления
Воронежская областная Дума утвердила соответствующие поправки в региональный закон о наградах, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В первоначальной редакции документа на награду, которая носит имя Семена Сабурова, могли претендовать только действующие руководители высокого уровня в региональной власти. Корректировки позволят получить ее чиновникам федерального и муниципального уровня, которые отметились исключительными заслугами в деле развития Воронежского края.
ИСТОЧНИК KP.RU