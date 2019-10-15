В Воронежской области переселение граждан из аварийного жилья ведется с опережением графика
В рамках нацпроекта до 2025 года в регионе расселят 25 многоквартирных домов, жильцы еще 24 домов переедут в новые квартиры по программе, которая на 70% финансируется из бюджета региона, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Спикер регионального парламента провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья и посетил микрорайон интенсивной жилой застройки Шилово.
ИСТОЧНИК KP.RU