Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 9 месяцев

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-15T10:45:16+03:00

Банк УРАЛСИБ по итогам 9 месяцев 2019 года увеличил объемы автокредитования на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Изменить размер текста: A A

Всего за 9 месяцев 2019 года было выдано порядка 9,1 тыс. автокредитов на сумму более чем 7,4 млрд рублей. Средняя сумма кредита за год выросла на 14% и составила 818 тыс. рублей. Кредитный портфель по автокредитованию с начала года увеличился на 28%.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования стало продление на 2019 год государственных программ поддержки автокредитования – "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Всего за 9 месяцев 2019 года в рамках госпрограмм было выдано 2 141 кредитов на 1 млрд рублей. Рост также поддержали запуск кредитной программы с остаточным платежом и увеличение максимальной суммы кредита до 5 млн рублей, с одновременным расширением географии регистрации клиента на всю территорию РФ.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU