В Воронеже цыганская колдунья сняла с бабушки порчу за 259 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-14T17:29:20+03:00

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В прокуратуре Воронежской области рассказали криминальную историю цыганки. 39-летняя женщина едва успела освободиться из тюрьмы, так тут же взялась за старое.

На улице Челюскинцев она заметила пожилую пенсионерку. 80-летняя бабушка одиноко сидела на скамейке. Наша героиня подсела к ней и заявила: "На вас наложена порча!". После долгого общения пенсионерка пригласила незнакомку домой. Умеют же убеждать!

Дальше - больше. Жертва вместе с обманщицей дошла до банкомата и сняла все сбережения - 259 тысяч рублей. Деньги якобы требовались для проведения обряда, после которого они должны были вернуться пенсионерке. Как вы уже поняли, не вернулись... Гостья убрала их в свою сумку и была такова. К счастью, в итоге ее задержали.

- Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU