В Воронеже цыганская колдунья сняла с бабушки порчу за 259 тысяч рублей
В прокуратуре Воронежской области рассказали криминальную историю цыганки. 39-летняя женщина едва успела освободиться из тюрьмы, так тут же взялась за старое.
На улице Челюскинцев она заметила пожилую пенсионерку. 80-летняя бабушка одиноко сидела на скамейке. Наша героиня подсела к ней и заявила: "На вас наложена порча!". После долгого общения пенсионерка пригласила незнакомку домой. Умеют же убеждать!
Дальше - больше. Жертва вместе с обманщицей дошла до банкомата и сняла все сбережения - 259 тысяч рублей. Деньги якобы требовались для проведения обряда, после которого они должны были вернуться пенсионерке. Как вы уже поняли, не вернулись... Гостья убрала их в свою сумку и была такова. К счастью, в итоге ее задержали.
- Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание - до 6 лет лишения свободы, - говорят в прокуратуре.
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ИСТОЧНИК KP.RU