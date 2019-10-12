Щенок, выброшенный с шестого этажа в Воронеже, пережил клиническую смерть

СЕГОДНЯ 19:24 2019-10-12T19:54:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В ветеринарной клинике рассказали, что щенок, сброшенный воронежцем с шестого этажа, потихоньку идет на поправку. Чего нельзя было предполагать в тот момент, когда он поступил. Малыш был к смерти ближе, чем к жизни...

В клинику его принес не сам хозяин, а его жена. Женщина свозила щенка в Липецк, чтобы сделать ему КТ (в Воронеже такое исследование животным не делают). Во время этой процедуры малыш пережил клиническую смерть.

У щенка диагностировали перелом позвоночника, оскольчатый перелом двух передних конечностей. Кроме того, у него выбиты зубы. Песик перенес уже три операции.

Напомним, мужчина выбросил щенка в окно многоэтажки на Лизюкова 2 октября. Пролетев шесть этажей, животное ударилось о бордюр. Мужчина вышел на улицу и вступил в перепалку с прохожими: сказал, что может делать со своей собакой все, что угодно. Полицейские проводят проверку по поводу этой истории.

В Воронеже выкинули из окна собаку.Автор видео: Елена Свиридова

ИСТОЧНИК KP.RU