2019-10-03T16:59:02+03:00
Общество

«Она меня не устраивает»: в Воронеже хозяин выбросил щенка с шестого этажа

Соседи услышали жуткий вой и выбежали спасать несчастное животное
Юлия ДИДЕНКО
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Фото из архива.Фото из архива.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже мужчина выбросил свою собаку с шестого этажа. Инцидент произошел 2 октября около десяти часов вечера на Лизюкова, 40. Возмущенные такой жестокостью соседи засняли хозяина щенка на видео и опубликовали в популярной группе в соцсети «ВКонткате».

- Не надо мне полицией угрожать. Моя собака. Взял и сбросил. Она меня не устраивает. Все, - заявил на видео мужчина.

Соседи прибежали на громкий вой щенка, похожий на плач младенца. По словам местных жителей, это был лабрадор по имени Шурик. Пролетев несколько этажей, животное ударилось об бордюр. Первой его увидела 15-летняя девочка. У собаки из носа текла кровь, она еле дышала.

- Этот мужчина спустился к нам и начал провоцировать собравшихся на драку. Он утверждал, что может делать все, что угодно со своей собакой. Вел себя спокойно, но агрессивно. Начал обзывать и кидать в людей бычки. Бить его за это никто не стал. Мы просто вызвали полицию. Ждали до четырех утра, но никто не приехал, - рассказывает местная жительница Елена.

Вскоре на улицу в слезах выскочила жена мужчины. Она схватила щенка и повезла в ветеринарную клинику. Говорить, кто это сделал, и обращаться в полицию женщина отказалась.

В ГУ МВД России по Воронежской области «Комсомолке» рассказали: сообщение о том, что мужчина выбросил собаку из окна, поступило к ним 2 октября около половины 12 ночи. Воронежцу 34 года. Его опросили. Оказалось, что в тот момент он был пьян. По данному факту полицейские проводят проверку.

На следующее утро жильцы дому узнали в ветклинике, что собака выжила, но ей нужна операция.

Напомним, с 18 марта в России официально заработала горячая линия по защите животных. Теперь каждый может бесплатно обратиться к специалистам, когда что-то угрожает питомцу или из-за нападения животного в опасности оказался сам человек. На вызовы экстренно выезжают представители полиции, экологических организаций или жилищно-коммунальных служб. Позвонить можно по номеру +7 800 600-70-82 с 08.00 до 20.00.

В Воронеже выкинули из окна собаку.Автор видео: Елена Свиридова

ИСТОЧНИК KP.RU

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