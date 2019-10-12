Жительница Воронежа отказалась дать незнакомцу на выпивку и лишилась золотой цепочки

СЕГОДНЯ 15:44 2019-10-12T15:44:53+03:00

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На воронежских улицах можно встретить неприятных личностей не только в ночи, но и ранним утром. В это время дня 32-летняя женщина наткнулась на незнакомца на Южно-Моравской. Тот подошел к ней и попросил денег. Женщина отказала и ускорила шаг. Тогда мужчина налетел на нее и сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном.

Полицейские взялись за поиск очевидцев - и нашли! В итоге вышли на след 41-летнего местного жителя. Когда его задержали, выяснилось, что украденную цепочку уже успел продать. Мужчину будут судить по статье "Грабеж" (максимальное наказание - семь лет заключения). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области Евгений Соломахин ранее говорил, что подобные преступления имеют сезонный характер. В холодное время года дамы прячут драгоценности под верхней одеждой. А вот летом, когда шея открыта, происходит много нападений.

ИСТОЧНИК KP.RU