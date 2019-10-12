54% опрошенных воронежцев считают, что уровень преступности в городе не меняется

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-12T08:43:09+03:00

Мы и не заметили, а Воронеж стал чуть менее спокойным. Фото: коллаж, использован фрагмент мультфильма "Котенок улицы Лизюкова".

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Эксперты института общественного мнения "Квалитас" провели опрос, касающийся обстановки с криминалом. Аналитики спросили: "По вашему мнению, уровень преступности там, где вы живете, растет или снижается?". В исследовании поучаствовали 600 человек старше 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью.

11,7% уверенно заявили - растет. 22,5% заняли противоположную точку зрения. Наконец, большинство - 54% - сообщили, что уровень преступности не меняется. Еще 11,8% затруднились ответить на вопрос.

- За полгода в Воронеже зафиксировали 8478 преступлений, за тот же период 2018-го - 7376, - говорят в "Квалитасе". - Выходит, что правы те немногие респонденты, которые отметили рост уровня преступности (он составил 14,9%). Мнение населения и тенденции, отраженные в полицейских сводках, и в прошлые годы не совпадали. В 2017 году в Воронеже было зарегистрировано меньше преступлений, чем в 2016-м. Но только 20% заметили снижение уровня.

Какие преступления чаще всего совершаются в нашей области? Что за люди или банды за ними стоят? И, наконец, какой район Воронежа - самый опасный? Об этом рассказал Евгений Соломахин, начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU