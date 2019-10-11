2019-10-11T17:28:00+03:00
Общество

В Воронеже отремонтировали котельную, где в начале гола обрушилась 20-метровая труба

На месте постройки 70-х годов прошлого века возвели новое здание
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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В Воронеже завершился ремонт на котельной МКП «Воронежтеплосеть» на улице Еремеева, 25. Напомним, здесь в январе 2019 года обрушилась 20-метровая труба. При этом пострадала одна из сотрудниц. Она получила травму руки. Обрушившаяся конструкция частично сломала и стену самой котельной. Без тепла в разгар зимы остались восемь многоквартирных домов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, старое здание и труба были построены в 70-е годы прошлого века администрацией ЮВЖД и в 2017 году передано городу.

Сейчас на месте разрушенного здания возвели новое из белого кирпича. А вместо старой кирпичной трубы появилась современная металлическая конструкция на бетонном основании.

10 октября прошел пробный пуск котельной. Уже в понедельник, 14 октября, она заработает на полную мощность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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