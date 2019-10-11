В Воронеже отремонтировали котельную, где в начале гола обрушилась 20-метровая труба
В Воронеже завершился ремонт на котельной МКП «Воронежтеплосеть» на улице Еремеева, 25. Напомним, здесь в январе 2019 года обрушилась 20-метровая труба. При этом пострадала одна из сотрудниц. Она получила травму руки. Обрушившаяся конструкция частично сломала и стену самой котельной. Без тепла в разгар зимы остались восемь многоквартирных домов.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, старое здание и труба были построены в 70-е годы прошлого века администрацией ЮВЖД и в 2017 году передано городу.
Сейчас на месте разрушенного здания возвели новое из белого кирпича. А вместо старой кирпичной трубы появилась современная металлическая конструкция на бетонном основании.
10 октября прошел пробный пуск котельной. Уже в понедельник, 14 октября, она заработает на полную мощность.
ИСТОЧНИК KP.RU