В Воронеже обрушилась 20-метровая труба котельной: восемь домов остались без тепла

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-31T12:50:14+03:00

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31 января на улице Еремеева у дома № 25 обрушилась труба местной котельной. Громадина высотой 20 метров разрушилась в считанные минуты. По сообщению пресс-службы ГО и ЧС, пострадал сотрудница: у женщины травма руки.

Из-за аварии без тепла осталось 8 близлежащих домов. В них проживает порядка 200 человек. Еще один дом, также получавший тепло от этой котельной, уже расселен – так что его можно не считать.

- В настоящее время на месте работают специалисты. Восстановить подачу тепла в отключенные дома планируется до конца дня. Возможно, придется переподключить подачу тепла к резервной линии, - комментируют в пресс-службе мэрии.

К счастью, технологическое оборудование котельной не пострадало. Благодаря этому работу можно восстановить в сжатые сроки.

На время на месте ЧП развернут мобильный теплопункт, к которому будут подключены дома. Уже после этого будет приниматься решение о восстановительных работах по конструктивным элементам здания.

Таковы результаты обрушенияФото: предоставлено мэрией Воронежа.

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU