2019-10-11T15:14:13+03:00
Общество

Нововоронежская АЭС: энергоблок №4 включен в сеть после завершения планового ремонта

10 октября в 22:13 энергоблок №4 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) включен в сеть после планово-предупредительного ремонта (ППР)
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ППР – это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования.

В ходе ППР на энергоблоке №4 НВАЭС был осуществлен средний ремонт реактора с перегрузкой ядерного топлива в активной зоне. Специалисты провели капитальный ремонт двух из шести парогенераторов, капитальный ремонт двух из шести главных циркуляционных насосов и ремонт обоих турбоагрегатов.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.

В настоящее время энергоблоки № 5 и № 6 НВ АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №2 НВАЭС-2 (блоке №7 НВАЭС) идет процесс приёмки блока в эксплуатацию.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 6 введен в эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (энергоблоке №7 НВАЭС) идёт процесс приёмки блокав эксплуатацию.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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