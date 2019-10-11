В Воронеже начали оборудовать пандусами улицу Хользунова

СЕГОДНЯ 14:56 2019-10-11T14:57:24+03:00

В списке - семь труднодоступных для колясок мест

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Сотрудники комбината благоустройства Коминтерновского района приступили к реализации планов по повышению доступности городских улиц для маломобильных групп населения.

Основные работы пройдут на улице Хользунова, как одной из центральных магистралей района. Здесь планируется оборудовать семь пандусов в местах, представляющий препятствие для движения детских и инвалидных колясок.

Напомним, работам предшествовал мониторинг труднопроходимых мест на тридцати основных магистралях Воронежа, который проводился воронежским учебно-ресурсным центром «Доступная среда» и лично его руководителем Александром Поповым.

ИСТОЧНИК KP.RU