В Воронеже начали оборудовать пандусами улицу Хользунова
Сотрудники комбината благоустройства Коминтерновского района приступили к реализации планов по повышению доступности городских улиц для маломобильных групп населения.
Основные работы пройдут на улице Хользунова, как одной из центральных магистралей района. Здесь планируется оборудовать семь пандусов в местах, представляющий препятствие для движения детских и инвалидных колясок.
Напомним, работам предшествовал мониторинг труднопроходимых мест на тридцати основных магистралях Воронежа, который проводился воронежским учебно-ресурсным центром «Доступная среда» и лично его руководителем Александром Поповым.
ИСТОЧНИК KP.RU