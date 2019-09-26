30 воронежских улиц сделают доступными для инвалидов, стариков и мам с колясками

Власти Воронежа всерьез задумались над доступностью городской среды для маломобильных групп. На посвященном этой проблеме совещании в мэрии руководитель регионального учебно-ресурсного центра «Доступная среда» Александр Попов представил мэру результаты аудита доступности основных улиц Воронежа. В список вошли три десятка адресов с наибольшей проходимостью.

РАБОТОЙ ЗАЙМУТСЯ КОМБИНАТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

– Проблемы не решались десятилетиями, но мы достаточно усилили за последние годы комбинаты благоустройства, чтобы им по силам было самостоятельно выполнить расширение пандуса, перекладку плитки и понижение бортового камня, чтобы обеспечить комфортный съезд с тротуара – в каждом комбинате есть специалисты по работе с плиткой, есть опыт понижения бортового камня, – отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Пандус на улице КрасноармейскойФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Впредь при планировании работ по ремонту и строительству тротуаров в сметы будут закладывать решение проблем, которые выявили колясочники – общественники. Мэрия договорилась с центром «Доступная среда» о предоставлении нескольких типовых вариантов технических решений для разных видов тротуарного покрытия.

- Сотрудники Центра примут непосредственное участие в разработке смет работ для тех объектов, которые не получится привести в порядок собственными силами комбинатов благоустройства. Мы должны соизмерять важность проблемы с наличием ресурсов и понимаем, что в целом по городу нас ждут серьезные вложения в обеспечение доступности территорий по этим 30 улицам, но для такой работы никаких ресурсов не жалко, финансирование мы найдем, – подчеркнул мэр.

«ПРЕГРАДА КАЖДЫЕ 50 МЕТРОВ»

- Это только первый этап программы адаптации городских улиц, - рассказал «Комсомолке» Александр Попов. – Мы встретились с представителями профильных управлений, с сотрудниками управ, чтобы наметить направления работы. Это только первая встреча. Теперь на основании нашего аудита нужно будет составить смету, чтобы понять, сколько это будет стоить.

Отвечая на наш вопрос о самых труднопреодолимых улицах города, Александр Попов отметил:

- Весь Воронеж! Он сегодня совершенно не приспособлен для маломобильных групп, преграда через каждые 50 метров. Наша задача создать такие условия, чтобы неудобств не испытывали не только инвалиды, но мамы с колясками, пожилые люди, дети, люди с тяжелыми сумками на колесиках. Чтобы человек, выйдя из дома, мог беспрепятственно доехать до нужного ему места по тротуару.

Кстати даже на первый взгляд оборудованные пандусами тротуары могут представлять сплошную полосу препятствий.

- Например, на улице Красноармейской из тротуара рядом со съездом вывалилась плитка, - говорит Татьяна Беляева, председатель Воронежского городского отделения Всероссийского общества инвалидов. – Другой пример – в самом центре города на пересечении улицы Плехановской и Орджоникидзе. С одной стороны съезд с тротуара на «зебру» оборудован пандусом, а выезд на тротуар с другой стороны перехода – нет. Колясочнику приходится объезжать трудный участок, делая «крюк» в сторону ТЮЗа.

НЕЗАМЕТНЫЕ ТРУДНОСТИ

Это здоровому молодому человеку может показаться, что бордюрный камень высотой три – пять сантиметров несущественная помеха движению. А представьте, что вам нужно преодолеть ее на тяжелой коляске, крутя колеса руками. Именно такие коляски по карману большинству воронежских инвалидов.

- Купить коляску из легкого материала титана или карбона могут позволить себе лишь обеспеченные люди. Стоимость такого транспорта доходит до полумиллиона!- говорит Беляева. – Дешевая же механическая коляска с человеком весит от 60 килограммов и выше. Такую тяжесть даже сопровождающий инвалида человек не поднимет на бордюр.

По словам Попова, пока инвалиды могут свободно передвигаться только по проезжей части, что, конечно, небезопасно. В первостепенный список 30 улиц. На втором этапе перечень предполагается расширить.

- Первый опыт этой работы мы имели на проспекте Революции в 2017 году в ходе разработки туристических маршрутов, - рассказал Попов. – Сейчас проект готов к реализации.

улица Плехановская: съезд на "зебру" есть только с одного тротуараФото: Елена ФЕДЯШЕВА

ИЗ ПОДЪЕЗДА НЕ ВЫЙТИ

Но вся работа по адаптации улиц Воронежа может стать напрасным трудом, если не будет решена проблема оборудования пандусами жилых домов.

-Далеко не каждый, даже новый, дом в Воронеже оборудован пандусом, отвечающим нормативам, - говорит Татьяна Беляева. – По нормативам угол наклона пандуса не должен превышать 10-11 градусов, но у нас это требование не везде соблюдается. Есть и вообще необъяснимые случаи. Одной девушке-инвалиду коммунальщики оборудовали лестницу от лифта к двери подъезда пандусом из фанеры, которая опускалась при необходимости. А про три ступени от двери подъезда до тротуара «забыли». Вот и спрашивается: какой смысл от этой работы?!

С прошлого года в городе работает муниципальная комиссия по адаптации жилого фонда, которая ездит по домам, где живут инвалиды и определяет, есть техническая возможность оборудования пандуса или нет.

- В первом случае мы бесплатно для УК готовим проектно-сметную документацию. Во втором случае рассматривается вопрос переселения человека в адаптированное жилье, - рассказал Попов, которых входит в состав комиссии.

ЗНАЙ!

СПИСОК УЛИЦ, КОТОРЫЕ ВОШЛИ В СПИСОК

ул.Театральная

ул.Кирова

ул.Орджоникидзе

ул.Ворошилова

ул. Кольцовская

Ленинский пр-т

ул.Плехановская

ул.Степана Разина

ул.Южно-Моравская

ул.Ломоносова

ул.Ленина

ул.45 стрелковой дивизии

пр-т Патриотов

ул.Хользунова

ул.Лизюкова

ул.Карла Маркса

ул.Шишкова

Бульвар Победы

ул.Владимира Невского

ул.Остужева

пр-т Труда

ул.Космонавтов

ул.Машиностроителей

Московский пр-т

20 лет Октября

ул.Маршака

ул.Ф.Энгельса

Пеше-Стрелецкая

ул.Димитрова

ул.9 Января