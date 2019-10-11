2019-10-11T10:51:25+03:00
Общество

Новый детский сад в Подклетном появился благодаря помощи сенатора Сергея Лукина

10 октября состоялось торжественное открытие детского сада, построенного в рамках национального проекта «Демография»
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Фото предоставлено пресс-службой Администрации городского округа города ВоронежаФото предоставлено пресс-службой Администрации городского округа города Воронежа
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Новый детский сад рассчитан на 150 мест, причем почти половина из них предназначена для детей ясельного возраста. Строительство велось на средства, привлечённые из бюджетов всех уровней – федерального, областного и муниципального. Однако, в этом году садик мог и не появиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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