2019-10-11T09:32:43+03:00
Общество

На выходных в Воронеже немного потеплеет

Синоптики обещают сухую погоду
Юрий КОЗЛОВ
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В выходные можно насладиться осенними пейзажами на природе - дождей не обещают.В выходные можно насладиться осенними пейзажами на природе - дождей не обещают.Фото: Валерия Рудометова
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В Воронежском гидрометцентре дали прогноз на ближайшие выходные и на первые дни рабочей недели. В целом он совпадает с более ранними прикидками метеорологов. В выходные немного потеплеет, дождей не обещают. Примерно такая же погода сохранится 14 и 15 октября. А вот затем вероятно новое похолодание.

В субботу, 12 октября, ночью ожидают пасмурную погоду и +6 градусов. Днем температура поднимется до +15 градусов, из-за туч будет выглядывать солнце.

Ночью в воскресенье, 13 октября, синоптики прогнозируют смену юго-западного ветра на западный и +9 градусов, луна по-прежнему будет прятаться за облака. Днем потеплеет до +16, снова будет то облачно, то солнечно.

В понедельник, 14 октября, ночью опять же будет пасмурно при +9 градусах. Днем обещают +15 и вновь переменную облачность.

В ночь на вторник, 15 октября, вернется юго-западный ветер, но погода особо не изменится – снова пасмурно и +8 градусов. Днем значительно потеплеет – до +17. И опять солнце будет то скрываться, то выходить из-за туч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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